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22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı!

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı Morrison Iguodala ve Rebeka Okuruwa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 14:29
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla” ilgili olarak tutuklanan zanlı Morrison Iguodala ve Rebeka Okuruwa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Polis, zanlı Morrison Iguodala ve Rebeka Okuruwa’nın Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyma, Fuhuşa Teşvik ve Fahişelik Yaptırma suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27.03.2020-13.04.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da ikametgâhında zanlı Morrison Iguodala (E-33) ve Rebeka Okuruwa’nın Lefkoşa’da sakin J.E.’nin(K-22-Öğrenci-Nijerya) Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacıyla Zorla Alıkoyarak akabinde Fuhuşa Teşvik ederek henüz isimleri tespit edilemeyen altı siyahi erkek şahısla para karşılığı Fahişelik Yaptırmak suçunu işlediklerini anlattı. Polis, Morrison Iguodala’nın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının ikametgâhında mahkeme emri gereği yapılan arama neticesinde 2 adet labtopun tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, hale hazırda henüz isimleri tespit edilemeyen 6 erkek şahıs aranmakta olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis,  meselenin geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğundan zanlıların 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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