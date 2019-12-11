banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.765
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6562
EURO
6.4454
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuruna hapislik
POLİS MEMURUNA HAPİSLİK
Cinayeti itiraf etti
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

2 ay cezaevine gönderildi

2 ay cezaevine gönderildi

11 Aralık 2019 Çarşamba 16:40
2 ay cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da 16 yaşından kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan Abdulkadir Boydaş bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının 2019 yılı Kasım ayı içerisinde iki kez farklı tarihlerde baldınızın 15 yaşındaki kızının bacak ve göğüslerini okşayarak cinsel istismar suçu işlediğini söyledi. Şikayetin 7 Aralık tarihinde yapıldığını, kız çocuğunun sosyal hizmetleri görevlisi eşliğinde ifadesinin alındığını, zanlının da  tutuklandığını kaydeden polis,  zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.Polis, bu süre içerisinde kız çocuğunun şikayetini geri çekmesi için ailesi tarafından karakola getirildiğini ancak sosyal hizmet görevlisi ile görüştürülmesinden sonra kız çocuğunun görevliye şikayetini geri çekmesi için ailesinin baskı yaptığını söylediğini aktardı.

banner317
Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Tosun, teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise kız çocuğunun şikayetini geri çekmek istediğini ancak polisin baskısı sonucu çekmediğini iddia etti.

Bunun üzerine kız çocuğu ile görüşen sosyal hizmet görevlisi Sinem Köroğlu, kız çocuğu ile iki gün önce dairede dün de polis merkezinde görüştüğünü, kızda korku ve endişe olduğunu, üzerine aile büyüklerinin baskısı bulunduğunu söyledi. Çocuğun ergen psikiyatrisi ile görüşmesi gerektiğini de kaydeden Köroğlu,  kızın anne babasına da sülalenin büyükleri tarafından baskı uygulandığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının sabıkasız ve ülkede yerleşik bir kişi olduğunu ancak hakkındaki iddiaların çok ciddi ve ağır ceza kapsamına girdiğini ifade etti. Dündar, çocuk ile zanlının akraba olduğunu, uzak tutulması gerektiğini belirtti. Dündar, çocuğun üzerinde baskı oluşturmaması için zanlının tutuklu muhafazasına karar verdi. Dündar, zanlıyı 2 ayı geçmeyecek bir şekilde cezaevine gönderdi. Yargıç Dündar, kız çocuğuna şikayetini geri çekmesini istediği belirtilen aile ferdleri ile ilgili de soruşturma emri verdi. Dündar, son olarak çocuğun aile ile kalıp kalmayacağına dair araştırma yapılacak raporun mahkemeye sunulmasına direktif verdi.

Anahtar Kelimeler:
TacizAbdulkadir Boydaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maket bıçağı ile yaraladılar
Maket bıçağı ile yaraladılar
Tasarrufunda yarım gr uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı
Tasarrufunda yarım gr uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı
Yolda bulduğunu iddia ettiği uyuşturucudan tutuklandı
Yolda bulduğunu iddia ettiği uyuşturucudan tutuklandı
Müstahdem teminatla serbest kaldı
Müstahdem teminatla serbest kaldı
Polis memuruna hapislik
Polis memuruna hapislik
Cinayeti itiraf etti
Cinayeti itiraf etti
Sahte pasaport ile yakalandı
Sahte pasaport ile yakalandı
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
Girne'de soygun ve yaralama
Girne'de soygun ve yaralama
Kundaklama zanlıları 30 ay hapse mahkûm oldu
Kundaklama zanlıları 30 ay hapse mahkûm oldu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim