Gazimağusa’da yere düşürülen cep telefonunu çalan 19 yaşındaki genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Gazimağusa’daki bir öğrenci yurdu önünde yere düşürülen cep telefonu, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen B.K.(E-19) tutuklandı.

- Alkollü şahıs iki aracı ateşe vermeye çalıştı

Öte yandan dün saat 17.00 sıralarında, Girne’de, İ.A.(E-39) 160 miligram alkollü içki tesiri altında bir şahsa ait iki aracı ateşe vermeye çalıştı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.