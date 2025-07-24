Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Gazimağusa ve Girne’de yaptığı operasyonlarda iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa’da bu sabah, T.Ş’nin (E-21) yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 14 kağıt ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan makas bulundu.

Girne’de, dün H.U’nun (E-26) evinde yapılan aramada ise uyuşturucu içiminde kullanılan ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 plastik şişe; bahçede toprakta ekilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 4 bitki bulundu.

- Kapatma saatine uymayan işletmeciye yasal işlem

Boğazköy’de dün kapatma saatine uymadığı tespit edilen alkollü içki satışı yapan işyerinin işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Bagajında tabanca mermisi bulundu

Ercan Havalimanı’nda, dün, KKTC’den çıkış yapacak olan M.Ö’nün (E-20) bagajında 9 mm çapında bir adet canlı tabanca mermisi bulundu. Bahse konu şahıs, tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- Park halindeki araçta hırsızlık

Lefkoşa’da, önceki gün, bir evin bahçesinde park halinde bulunan kapıları kilitsiz aracın torpido gözünden bin 300 STG, 400 ABD doları ve 15 bin TL parayı çalan F.K.(E-30) tutuklandı.

- Hayvan Refah Yasası’na aykırı tezkeresiz hayvan taşıma

Akçay’da, önceki gün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Veteriner Dairesi ekipleri tarafından E.Ö’nün (E-32) sorumluluğundaki ağılda kontrol yapıldı. İki kulak numarası henüz tespit edilemeyen ve 23 adet kulak numaralı olmak üzere toplam 25 adet büyükbaş hayvanın, taşıma tezkeresiz olarak tasarruf edildiği tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.