Girne Belediyesi ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) yeni bir kültür merkezi yapımı için protokol imzaladı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yazılı açıklamasında, yaklaşık 100 milyon Türk Lirası’na mal olacak kültür merkezinin sadece Girne’ye değil, ülke genelinde kültürel hayata büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Şenkul hedefin, “Girne Fest 26” etkinliğinde merkezin tamamlanması olduğunu kaydetti.

30 Temmuz’da toplanan Girne Belediye Meclisi’nin, kültür ve sanat adına büyük önem taşıyan bu yatırım protokolünü oy birliğiyle onayladığını açıklayan Şenkul, tüm meclis üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür etti. Şenkul, projenin hayata geçmesine katkı veren iş insanı Erbil Arkın’a da teşekkür etti.

Girne’nin sadece altyapı ve üstyapı değil, kültür, sanat ve spor alanlarında da gelişmesinin öncelikli hedefler arasında olduğu vurgulayan Şenkul, verdikleri sözlerden birini daha yerine getirecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.