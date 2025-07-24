Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir oto yedek parça iş yerinin çatısından düşen 26 yaşındaki Nurjan Mia ağır yaralandı.

Polis basın bültenine göre, dün saat 17.00 sıralarında, Nurjan Mia bir oto yedek parçası satışı yapılan işyerinin çatısında montaj yaptığı sırada, rüzgarın etkisiyle panelin uçup çarpması sonucu dengesini kaybetti.

Yaklaşık 4,90 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yalanan Mia, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.