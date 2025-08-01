Gündüz pazartesi günü BRT Sitesinde yapılacak törenin ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek

BRTK eski Yönetim Kurulu Başkanı, Sıla 4 Grubu üyesi, yazar Erdinç Gündüz hayatını kaybetti.

Gündüz’ün cenazesi pazartesi günü saat 11.00'de BRT Sitesinde yer alacak cenaze töreninin ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.

-BRT Müdürü Özkunt başsağlığı mesajı yayımladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Erdinç Gündüz’ün vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Özkurt, Erdinç Gündüz’ün, sadece müzik dünyasında değil, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yıllar boyunca verdiği emekle de Kıbrıs kültürüne büyük katkılar sunduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türk müziğinin öncülerinden, Sıla-4 grubunun efsanevi ismi, değerli büyüğümüz Erdinç Gündüz’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” diyen Özkurt, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Erdinç Abi, sadece müzik dünyasında değil, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yıllar boyunca verdiği emekle de Kıbrıs kültürüne büyük katkılar sundu. “Hayatımın en önemli bölümü BRT idi ve onu da yazmak istedim” diyerek kaleme aldığı Bir Varmış Bir Yokmuş 3 – Bayraklı Yıllarım kitabında, 1964’te Bayrak Radyosu’ndaki ilk kayıt deneyimlerini ve dinleyicilerden gelen istek mektuplarını açmanın verdiği heyecanı anlatması, Bayrak Radyosu’yla kurduğu derin bağın en içten ifadesiydi.

Onunla aynı dönemi paylaşmak, sesine, üretimine ve duruşuna tanıklık etmek büyük bir ayrıcalıktı. Sanatıyla, sözüyle, emeğiyle bir döneme damgasını vuran Erdinç Gündüz’ü saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Huzur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine, BRTK camiasına ve tüm Kıbrıs halkına başsağlığı ve sabır diliyorum.”

-Gündüz'ün özgeçmişi...

24 Ekim 1949 Baf doğumlu Erdinç Gündüz, Bayrak Kuartet ve Sıla- 4 müzik gruplarıyla Kıbrıs Türk müziğinin gelişmesine katkılar sağladı. 1964’ten itibaren Bayrak Kuartet ile birlikte BRT’yle yolu kesişen Erdinç Gündüz, 1 Nisan 1973 ile 22 Mayıs 1994 tarihleri arasında BRT'de hizmet verdi, birçok programa imza attı. Gündüz, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Koordinatör Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.