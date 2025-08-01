İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yeni bir güzergâh oluşturularak halkın sahile erişimini yeniden sağlayacak Gaziveren Sahil Yolu’yla ilgili çalışmaları görmek için bölgeyi ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde sürdürülen çalışmaları inceleme sırasında Oğuz’a Lefke Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Bakanlık Müsteşarı Hüseyin Gültekin ve köy muhtarı Zekiye Akarsular eşlik etti.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ziyarette yaptığı açıklamada, yıllardır süren mağduriyetin giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni yolun tamamlanmasıyla yalnızca ulaşımın değil, sosyal yaşamın ve bölge turizminin de canlanacağını belirten Bakan Oğuz, “Halkımızın denize güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşması temel önceliğimizdir” dedi.

-Akarsular

Gaziveren Köy Muhtarı Zekiye Akarsular ise, uzun yıllardır halkın bu yolun kapalı olmasından dolayı büyük mağduriyet yaşadığını ifade ederek, “Bugün burada atılan bu adım, sadece bir yolun açılması değil; köyümüzün geleceği açısından çok önemli bir adımdır.” dedi. Akarsular, sorunu çözüme kavuşturan Başbakan Ünal Üstel ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkürlerini iletti.