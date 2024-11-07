Lefkoşa'da banka hesabından yüklü miktarda para çaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

Banka hesabından para çaldığı tespit edilen, bir banka çalışanı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Eylül-Kasım ayları içerisinde, Lefkoşa’daki bir bankada çalışan B.K.’nin (K-39), banka hesabından bir milyon 253 bin 350 TL, 185 bin 800 Stg, 24 bin 290 Euro ve 250 Dolar nakit para çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs tutuklandı.

-Ev açma, hırsızlık, kasti hasar…

Güzelyurt’ta bir evin kapısı hasara uğratılarak açıldı ve içeriden bir televizyon, üç halı ve bir bisiklet çalındı. 1 Eylül-3 Kasım tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.H.(E-33), B.H.(K-34), H.T.(E-32) ve M.T.(E-26) tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

İskele’de Royal Sun sitesi önünde dün, 194 promil alkollü M.T.(E-41), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırarak rahatsızlık verdi ve tutuklandı.

-Kumarhanede bulunması yasak 13 kişi aleyhine yasal işlem başlatıldı

İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından dün İskele ve Bafra bölgelerindeki kumarhanelerde yapılan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

-Ülkede kaçak 3 kişi tespit edildi

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen üç kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Yangın…

Güngör’de Taş Ocakları Mevkiinde, dün saat 13.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangında, yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 10 alıç ağacı, 7 zeytin ağacı ile kuru otlar ve kamışlar yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan, dün saat 23.40 sıralarında, Lapta’da Şht. Bahattin Sokak üzerinde bulunan bir şirkete ait işçi yatı evinde, faal durumdaki kamera kayıt cihazının aşırı ısınarak kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, koridorda bulunan kamera kayıt cihazı, muhtelif elektrik aksamları ve teçhizatları, evin damı, iki yatak odası ile mutfak içerisinde bulunan eşyalar zarar gördü.