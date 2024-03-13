Gönyeli’de bir otelin kasasından nakit para çaldığı tespit edilen otel çalışanı ,tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 8-12 Mart tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde çalışan B.Y.’nin (E-29) resepsiyondaki kasada muhafaza edilen 100 ABD Doları, 500 euro ve 2 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine ise bahse konu kişi tutuklandı.

-Gümrüksüz 81 elektronik nargile

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün saat 19.30 sıralarında R.D.’nin (E-23), aracında yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 81 adet elektronik nargileyi kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Elektronik nargileler emare olarak alınırken, R.D. tutuklandı.

-Tecavüzi alet taşımak

Öte yandan, dün saat 14.00 sıralarında Girne’de Polis ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler sırasında, İ.B.’nin (E-23) kullanımındaki ES 445 plakalı araçta yapılan aramada, bir plastik cop bulundu. Cop emare olarak alındı, İ.B. ise tutuklandı.