Lefkoşa’da dün polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gümrüğe beyan edilmemiş 50 elektronik sigara yanında güvenlik kamerası ve başka mallar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama göre dün 11:00 sıralarındaki operasyonda, Y.E.A’nın (19) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 50 adet elektronik sigara bulundu.

İleri soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.A. (27) ve A.A.’nın (23) Hamitköy’deki evlerinde yapılan aramada, gümrüksüz 691 paket meyve aromalı buzlaş tozu, 47 güvenlik kamerası ve aparatı, 100 metre kablo, 15 elektronik nargile, 3 karton tütün ve 7 karton sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Üç zanlıyı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

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Polis, O.T.'yi tutukladı.

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