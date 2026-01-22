Ülkede, ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen sekiz kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği tespit edilen sekiz kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Lıubov Sterelkova’ya otopsi...Ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

İskele’deki evinde, önceki gün ölü bulunan Lıubov Sterelkova’nın (K-39) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Sterelkova’nın ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Güzelyurt’ta Hereke Sokak’ta, dün saat 21.00 sıralarında, alkollü H.T.(E-33), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

-İzinsiz zeytin ağacı sökmek ve budamak

Alayköy’de, önceki gün saat 14.00 sıralarında, H.K.’nin (E-46) izinsiz olarak bir şahsa ait dört kök zeytin ağacını budayıp oldukları yerden söktüğü tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.