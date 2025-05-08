Aracı içinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Şenol Hulusiağa’nın “stentli kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği”; evinde ölü olarak bulunan Mustafa Ceylanoğlu’nun ise “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu öldüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hulusiağa, 5 Mayıs’ta Beylerbeyi’nde aracı içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Ozanköy’de sakin Hulusiağa’nın otopsisinde ölüm sebebi “stentli kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak tespit edildi.

Öte yandan, yine 5 Mayıs’ta, Gazimağusa’da evinde ölü bulunan Mustafa Ceylanoğlu’nun, (E-58) otopsi sonucunda ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu saptandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Ercan Havalimanı'nda Y.Y.(E), 178 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sabah 3.00 sıralarında makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.