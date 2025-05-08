Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, ilgili komite oylamasında UBP Milletvekili Emrah Yeşilırkmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı çıkan ve sonrasında bazı iddialar ortaya atan UBP Milletvekili Hasan Küçük’ün “temeli olmaya bir şekilde gündemi değiştirmeye, bilerek softa şaşırtması yapmaya çalıştığını ” savundu.

Alas yazılı açıklamasında, “Adaletin tecelli etmesine engel olmaya kalktıkları yetmezmiş gibi bir de konuştukça batıyorlar. Vekiliniz suçsuzdur diyorsanız, vekiliniz suçsuzum diyorsa, neden yargılanmasına engel oluyorsunuz.” dedi.

UBP’li vekillerin çelişkili ve tutarsız açıklamalar yaptığını ileri süren Alas, "Vekiller dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı olmadıklarını söylemelerine rağmen komitenin karşı çıktığını" ifade etti.

“Biz, Halkın Partisi olarak, Sayın Küçük’ün dediği gibi sadece kendi milletvekilleri ile ilgili değil, sahte diploma aldığı söylenen birçok kişi için gerekli girişimleri yaptık” diyen Alas, sahte diploma aldığı iddia edilen kişilerin listesini polise verdiklerini, süreçle ilgili olarak bilgileri tüm şeffaflığıyla anbean kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti.

Alas, “Dolayısıyla kendisinin iddia ettiği gibi bir kişiyle ilgili değil, iddia edilen tüm isimlerle ilgili mücadele sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

- “Mücadelemiz, yükseköğrenimin temize çıkması içindir”

Yaşanan sahte diploma olayının, KKTC yükseköğrenimine sürülen bir kara leke olduğuna vurgu yapan Alas, mücadelelerinin, yükseköğrenimin temize çıkması için olduğunu belirti, iddialara ilişkin şunları hatırlatmakta fayda olduğunu söyledi:

“Söz konusu şahıs herhangi bir tarihte Halkın Partisi’nin üyesi olmamıştır. Ne geçmişte ne de şimdi bir üyelik ilişkisi yoktur. Eğer bir üyelik ilişkisi olsaydı, gelişen olaylar sonrası derhal partimizden uzaklaştırılırdı. Söz konusu şahıs partiden aday çıktığı tarihte, ne kendisiyle ne de diplomasıyla ilgili herhangi bir adli süreç, polis soruşturması, şikayet veya iddia söz konusu değildi. Öyle bir iddia olmuş olsaydı partimizden aday çıkamazdı. Bahsedilen isimle ilgili zaten devam eden polis soruşturması sürmektedir ve yurt dışına çıkışına kısıtlama gelmiştir. Soruşturma sonrasında elbet yargılanması yapılacaktır. Halkın Partisi bu konuda, ilgili üniversite nezdinde de girişimde bulunmuştur. Halkın Partisi olarak sahte diploma sürecinde hiç kimseyi sürecin dışında bırakmamıştır.”

Alas, polis ve savcılığın, milletvekili olan bir kişiden sahte diploma ile ilgili 20’den fazla ifade aldığını, dosya aldığını ve konunun meclise geldiğini belirterek, “Kendi vekilleri bir süre önce kamuoyuna yansıyan ifadeleri olmuş, aldatıldığını ifade ederek sahte diploma aldığını üstü kapalı bir şekilde ifade etmişken, Sayın Küçük’ün tek yapmaya çalıştığı, bütün bu gelişmeler ve olgular ortadayken temeli olamaya bir şekilde gündemi değiştirmeye çalışmaktadır.” dedi.