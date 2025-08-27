İş Dünyasını Sarsan Karar: Galatasaray Sponsoru Alpcan Direktörlerinden Cemal Alpcan'a Uyuşturucudan 9 Ay Hapis

Güzelyurt bölgesinin önde gelen iş insanlarından ve son dönemde Galatasaray Spor Kulübü'ne yaptığı sponsorlukla adından sıkça söz ettiren Alpcans Şirketi'nin direktörlerinden Cemal Alpcan, uyuşturucu madde satın alma ve tasarruf etme suçlarından yargılandığı davada mahkûm edildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Alpcan'ı 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar, iş ve spor dünyasında şok etkisi yarattı.

Mahkeme Süreci ve Kararın Detayları

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş'ın huzurunda görülen karar duruşmasında, sanık Cemal Alpcan aleyhine getirilen suçlamaları sabit buldu. Mahkeme, Alpcan'ı "uyuşturucu madde alma" ve "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu" suçlarından suçlu bularak mahkûm etti.

Heyet, kararını açıklarken sanığın sadece mevcut suçunu değil, geçmiş adli sicilini de göz önünde bulundurduklarını vurguladı. Bu karar, Alpcan'ın yasa dışı maddelerle ilk kez gündeme gelişi değildi.

Kararı Ağırlaştıran Etken: 2024 Yılındaki Benzer Suç

Mahkeme heyetinin kararında en dikkat çekici unsurlardan biri, Cemal Alpcan'ın 2024 yılında da benzer suçlardan mahkûm edilmiş olmasıydı. Heyet, sanığın bir yıl gibi kısa bir süre içinde aynı suçu tekrarlamasının, suç işleme eğilimindeki ısrarını gösterdiğini ve bu durumun ceza takdirinde aleyhine bir faktör olarak değerlendirildiğini belirtti. Bu tekrar, cezanın daha hafif bir yaptırım uygulanması ihtimalini ortadan kaldırdı.

Mahkemenin Gerekçesi: "Toplum Sağlığını Tehdit Eden Yaygın Bir Suç"

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu gerekçeli kararda, uyuşturucu suçlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Uyuşturucu suçları, yalnızca bireysel bir eylem olmayıp toplumun genel sağlık ve huzurunu doğrudan tehdit eden, oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasındadır. Bu tür suçları işleyen kişilere karşı, kamu menfaati öncelikli tutularak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi bir zorunluluktur."

Mahkeme, bu gerekçelerle ve Yüksek Mahkeme'nin benzer davalardaki içtihat kararlarını dikkate alarak, sanık lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdiklerini ve sonuç olarak 9 aylık hapis cezasının adil ve orantılı olduğuna kanaat getirdiklerini açıkladı.

Sponsorluktan Mahkûmiyete: Alpcan ve Galatasaray Gündemi

Cemal Alpcan'ın ve direktörü olduğu Alpcans Şirketi'nin adı, kısa bir süre önce Galatasaray Spor Kulübü ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Özellikle Kuzey Kıbrıs'taki iş dünyası için önemli bir prestij adımı olarak görülen bu sponsorluk, şirketin ve Alpcan'ın kamuoyundaki imajını güçlendirmişti. Ancak bu mahkûmiyet kararı, kazanılan bu olumlu imajın üzerine gölge düşürdü. Kararın ardından ne Alpcan Şirketi'nden ne de Galatasaray Spor Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.