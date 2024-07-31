Son günlerde meydana gelen 4 farklı hırsızlık olayına ilişkin 7 kişi polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün Lefkoşa’da iki ayrı işletmenin önünde bulunan iki bisikletin çalınması olayıyla ilgili zanlı olarak tespit edilen M.A.H.Y.’nin (E-25) tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, şahsa ilişkin yapılan muhaceret kontrolünde ise, şahsın ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin de tespit edildiği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Plajda bulduğu kolyeyi kuyumcuda satmaya çalıştı

Alsancak’ta bir otelin plajında pazar günü düşürülen altın kolyeyi Lefkoşa’daki bir kuyumcuya satmak istediği sırada tespit edilen H.C.(E-27) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Kumarhanede hırsızlık

Girne’deki bir kumarhanede ise pazartesi günü meydana gelen cep telefonu hırsızlığında iki kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs tarafından kumarhanenin restoranındaki masaya bırakılan cep telefonu çalındı.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen A.U.(E-50) ve S.U.(K-45) tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

- Girne’de trafik ışığını çaldılar

Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde trafik ışığının çalınması olayında ise zanlı olarak 3 kişi tespit edilerek, tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında yaşanan olayda, zanlı görülen M.E.G. (E-19), İ.A.(E-18) ve A.R.B.’nin (E-17) direkte monteli olan trafik ışığını kasten söktüğü ve çaldığının tespit edildiği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Yeniboğaziçi’nde uyuşturucu

Yeniboğaziçi’nde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda evinde uyuşturucu madde tespit edilen C.K.(E-60) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 19.00 sıralarında yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 3 gram ağırlığında kokain türü ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı; soruşturma devam ediyor.