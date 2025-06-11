Polis, ülkede meydana gelen çeşitli olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında dört kişiyi tutukladı, bir kişi hakkında yasal işlem başlattı.

- Demirhan’da hırsızlık

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Demirhan’da 5 Haziran Perşembe günü bir süpermarketten erkek parfümü çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak tespit edilen B.D. (E-22) hakkında yasal işlem başlatıldı.

-İzinsiz ikamet

Öte yandan, Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü bulunmayan ve izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen iki kişi tutuklandı.

-Lefkoşa ve Girne’de rahatsızlık

Aynı gün saat 22.30 sıralarında Lefkoşa ve Girne’de meydana gelen iki ayrı olayda ise, çevreye rahatsızlık veren alkollü İ.M.K.G. (E-43) ve R.Ç. (K-25) suçüstü tutuklandı.

Her üç olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.