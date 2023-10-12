Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı'nda dün, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, bir kişinin tasarrufunda 7 gram Hint keneviri olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis bültenine göre, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 25 yaşındaki G.K.E.’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

G.K.E. tutuklandı.

-Gümrüksüz ürünlerle ilgili olayda yeni tutuklama

Dörtyol ve Tuzla’da Salı günü polis tarafından tespit edilen muhtelif gümrüksüz ürünlerle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y.T.(E-57) de tutuklandı.

-İkamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.