Polis tarafından dün yapılan denetimlerde ikamet izinsiz 10 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 10 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal etmek ve KKTC’ye kanunsuz giriş yapmak

Ercan Havalimanı’nda 3 Kasım günü, yurt dışına çıkış yapmak isteyen J.A.P. (E-42) ve T.B.B.’nin (E-41) yapılan muhaceret kontrolünde, önceden KKTC’ye girişlerinin olmadığı tespit edildi. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların 2 Kasım günü Beyarmudu’nda tespit edilemeyen bir yerden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, yasal olmayan yollardan KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edildi ve bahse konu kişiler tutuklandı.

-Dükkan açma ve kasti hasar

Girne’de, 01-03 Kasım tarihleri arasında, bir restoranın kapısı açılarak içeriye girildi ve içinde 1300 TL nakit para olan yazar kasa çalındı. Ayrıca, başka bir marketin kapısının kilidi ile işletmeye ait oyuncak makinesinin para çıkış kısmı ise kasten hasara uğratıldı. Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.İ.M.(E-45) tespit edilerek tutuklandı.

-Hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete, 22 Ekim tarihinde, müşteri olarak giden bir şahsın 739.90 TL değerindeki elektrikli hava pompasını çalması ile ilgili polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.E.K.(E-25) tutuklandı.

-18 yaşından küçük kişilere tütün(sigara) ürünü satmak

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markette, dün saat 21.00 sıralarında, 18 yaşından küçük bir şahsa sigara satıldığı tespit edildi, market işletmecisi Ü.Ç.(E-52) aleyhinde yasal işlem başlatıldı.