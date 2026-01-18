İskele’de bir işletmeye silahlı saldırı için “gizli ittifak” kurduğu tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, cuma günü Girne’deki evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan ve daha sonra ülkeye muhaceret işlemi yaptırmadan, tespit edilemeyen bir yerden girişi tespit edilerek tutuklanan A.K. (E-21) ve Y.K.’nin (E-21) İskele’de faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik silahlı saldırıda bulunmak amacıyla biriyle anlaşma yaptığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, şahısların “gizli ittifak” kurdukları Y.Ö. (E-40) de belirlenerek, tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

- Serhatköy’de alkollü şahıs ağıl sahibine bıçak gösterdi

Serhatköy’de dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda ise, bir kişi, şahsa ait ağılın kilitli kapısı önünde bağlı bulunan köpeğin boğazındaki tasmasını keserek, köpeği serbest bıraktı.

Ardından kapı üzerine çıktığı sırada ağıl sahibi tarafından tespit edilerek aşağı indirilmek istenen şahıs ağıl sahibine bıçak gösterip olay yerinden uzaklaştı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada İ.M. (E-54) tespit edilerek tutuklandı. Yapılan alkol testinde ise şahsın 154 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

- Ercan’da uyuşturucudan tutuklama

Ercan Havalimanı’nda dün saat 08.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde uyuşturucu tespit edildi.

KKTC’ye giriş yapacak A.D.’nin (E-35) Narkotik Dedektör Köpeği “Pamir”in tepki vermesi üzerine üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan, yaklaşık bir gram ağırlığında madde içeren iki sigara bulunarak emare alındı.

A.D. (E-35) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- İkamet izinsiz iki kişi tespit edildi

Ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz ikamet eden iki kişi tespit edildi.

Söz konusu kişiler tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.