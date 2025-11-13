Lefkoşa’da askeri yasak bölgeye girerken yakalanan iki kişinin üzerlerinde uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklmaya göre, Lefkoşa’da dün 13.00 sıralarında İ.K (E-19) ve E.B (E-51), birinci derecede askeri yasak bölgeye gizlice girdikleri sırada görevli askerler tarafından tespit edildi.

Yapılan aramada şahısların tasarrufunda yaklaşık 300 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Zanlılar tutuklandı, soruşturma sürüyor.

-Alışveriş merkezinden içki çalan iki genç yakalandı, birinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Gazimağusa’da 17 Ekim’de bir alışveriş merkezinde toplam 4 şişe alkollü içki çalındı. Polis soruşturmasında zanlı olarak görülen B.Ö (E-18) ve A.G (E-22) tespit edilerek tutuklandı.

A.G.’nin üzerinde yapılan aramada 3 adet sarma sigara içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

-Aracın üzerine akaryakıt döküp tehdit notu bırakma olayında ikinci tutuklama…

Gazimağusa’da 29 Ekim’de bir aracın üzerine akaryakıt dökülmesi ve ölüm tehdidi içeren karton bırakılmasıyla ilgili olarak daha önce tutuklanan S.K (E-22)’nin ardından, yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu belirlenen B.A (E-40) da tutuklandı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-İskele’de 250 karton sigara çalınan olayda iki kişi daha tutuklandı

İskele’de 9 Kasım’da bir markette çalışan M.M (E-23) ve M.N (E-24), arkadaşları W.Q (E-28) ile birlikte depodan 250 karton sigara çalmış ve W.Q tutuklanmıştı.

İleri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.K (E-24) ile çalıntı sigaraları satın aldığı tespit edilen V.D (E-34) de tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de restoranda 50 TL banknotu çakmakla yakan kişi tutuklandı.

İskele’de 12 Kasım 15.30 sıralarında bir restoranda A.K (E-42), para üstü olarak aldığı 50 TL banknotu çakmakla yakarak tahrip etti.

Zanlı tutuklandı, soruşturma sürüyor.

-KKTC genelinde yapılan denetimlerde ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü olmadığı halde ikamet eden toplam 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis söz konusu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığını açıkladı.