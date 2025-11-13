Medya Etik Kurulu, son bir yılda 37 etik ihlali konusunda karar alındığını açıkladı.

Medya Etik Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ihlallerin 25'inin kurulun resmi iletişim adresine yapılan şikayet üzerine, 12'sinin de kurul tarafından tespit edildiği kaydedildi.

Kararların neredeyse tamamının dijital medya mecralarına ilişkin olduğu belirtilen açıklamada, bunun özellikle çevrimiçi haber üretim süreçlerinde doğrulama ve kaynak kontrolü mekanizmalarının güçlendirilmesinin gerekliliğine işaret ettiği vurgulandı.

Kurul’un mevcut üyelerinin görev sürelerinin ilk yılını tamamladığı kaydedilen açıklamada, 2024–2025 dönemi boyunca medya alanında etik ilkelere uyum, doğruluk ile bağımsızlık kültürü, kamusal sorumluluk bilinciyle birlikte güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Son bir yılda, kurulun resmi iletişim adresine 81 bireysel veya kurumsal şikâyet başvurusu ulaştığı belirtilen açıklamada, başvurulardan 12’si hakkında etik ihlal unsuru bulunmadığı kanaatine varıldığı, 25’i ile ilgili de medya kuruluşlarıyla temasa geçilerek, gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlandığı kaydedildi.

Kurul’un aynı dönemde 57 basın açıklaması yayımladığı ve bu açıklamalardan 13 tanesinin herhangi bir şikâyete bağlı kalmaksızın, kurulun tespit ettiği etik ihlallerle ilgili olduğu vurgulanan açıklamada, yapılan uyarma ve kınama kararlarının aşağıdaki konu başlıklarında yoğunlaştığı belirtildi:

“Doğrulanmamış veya kaynağı belirsiz bilgi içeren yayınlar; tarafsızlık, denge ve karşı görüş hakkı ilkelerine uyulmaması, masumiyet karinesinin ihlali, yayın dili ve görsellerin gazetecilik meslek ilkeleriyle uyumsuzluğu.”

-39 kamu spotu ve bilgilendirici dijital içerik hazırlandı

Açıklamada, kurulun yalnızca karar süreçleriyle değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 39 adet kamu spotu ve bilgilendirici dijital içerik hazırladığı da ifade edildi.

Açıklamada, bu içeriklerin kurulun sosyal medya hesapları üzerinden ve bir tanesi de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ekranlarında kamuoyuyla paylaşıldığı yer aldı.



Kurul tarafından İnternet Gazeteciliği Deklarasyonu’nun güncellenmesi için 2025’te çalıştay düzenlediği de belirtilen açıklamada, "Akademisyenler, basın temsilcileri ve medya uzmanlarının katıldığı çalıştayda, güncellenen metin 24 Mayıs 2025’te kamuoyuna duyuruldu ve medya kuruluşlarıyla deklarasyon imza yenileme süreci başlatıldı." denildi.

Kurulun aynı zamanda, paydaş kurumlarla da istişare toplantıları gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, görüşülen kurumlar arasında Polis Genel Müdürlüğü, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Yayın Yüksek Kurulu (YYK), BRTK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yer aldığı ifade edildi. Açıklamada, kurulun Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile de işbirliği talebinde bulunduğu açıklandı.

Açıklamada, birçok haber merkezinde doğrulama, masumiyet karinesi ve mahremiyet ilkelerine geçmişe kıyasla daha fazla dikkat gösterildiği, habercilik pratiklerinde öz denetim eğiliminin güçlendiğinin tespit edildiği belirtilerek, bu sürece katkı sağlayan medya temsilcilerine de teşekkür edildi.

-“Tekrarlayan etik ihlallerinde uyarı amaçlı doğrudan temas yöntemi sonlandırılacak”

Öte yandan, bazı medya organlarının, etik ihlal oluşturduğunu bilmesine rağmen etkileşim ve erişim kaygısıyla bazı içerikleri yayımlamaya başladıkları vurgulanan açıklamada, “Tekrarlayan etik ihlallerinde uyarı amaçlı doğrudan temas yöntemi sonlandırılacak; bundan sonraki süreçte ilgili medya kuruluşu hakkında doğrudan basın açıklaması yayımlanarak kamuoyu bilgilendirilecek.” denildi.

-Kurul’un resmî web sitesi güncellendi

Kurul’un resmî web sitesinin güncellendiği ve daha erişilebilir ve kullanıcı dostu bir arayüz tasarımıyla hizmete sunulduğu kaydedilen açıklamada, tüm basın açıklamaları ile uyarma ve kınama kararlarının tamamının ve toplantılarda alınan kararların sistematik biçimde yayımlanarak kamuoyunun erişimine açık hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Kurul kararlarının yalnızca yaptırım aracı olarak değil, sektörel öz denetim mekanizmalarının gelişimini destekleyen normatif ve rehber nitelikte belgeler olarak değerlendirilmesi esastır.” ifadesi kullanıldı.