Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin açılış konuşmaları tamamlandı. Komite 1 saatlik öğle arasının ardından genel bütçeyi ele alacak, daha sonra da Cumhuriyet Meclisi’nin bütçesini görüşecek.

Açılış konuşmaları kapsamında söz alan CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali, bütçeyle ilgili değerlendirmesinde, gelirde hedeflerin hep geride kaldığını, giderlerde ise hep hedeflerin aşıldığını kaydetti.

CTP’nin daha gerçekçi, uygulanabilir ve ihtiyaçlara cevap verecek bir bütçenin Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilebilmesi için çalışmalara katkı koymaya hazır olduğunu söyleyen Şahali, rakamlar üzerinde bazı değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Kamu istihdam rejiminden yoksun olunduğunu, hükümetin ağırlıklı olarak geçici istihdam yaptığını, kamu personel giderlerinin şişirildiğini söyleyen Şahali, adil verginin hükümetin öncelikli hedefi olması gerektiğini dile getirdi.

Şahali, sağlıkta sevklerin arttığını, trafikte güvenliğin sağlanamadığını, kamusal hizmetlerin yerine getirilemediğini savunarak, 2026’nın da zor bir mali yıl olacağının bilincinde olduklarını ifade etti.

Erkut Şahali, bütçe görüşmeleri sırasında gelir artırıcı ve gider kontrolünü sağlayacak önerilerini dile getireceklerini söyleyerek, bütçe görüşmelerinin verimli ve gerçekçi prensiplerle sonuçlanmasını diledi.

-Şahiner

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Salahi Şahiner de açılışta bir konuşma yaptı.

Ülkede ekonomik gidişattan memnun olan bir sektör bulunmadığını kaydeden Şahiner, işletmelerin hayatta kalmasına yardımcı olacak adımların şart olduğunu belirtti.

Şahiner, 2026 bütçesinin sektörlerin ve halkın umudunu temsil etmediğini ve felaket senaryolarına hazırlıklı olunması gereken bir yılı işaret ettiğini savundu.

Kamusal hizmetlerin durma noktasına geldiğini kaydeden Şahiner, bu çöküşün hem hane halkına hem de devlete dokunduğunu belirtti. Kamusal hizmetlerin olması gereken noktaya gelmesi için bütçede gereken kaynağın ayrılmadığını savunan Şahiner, hükümeti, hane halkını ve işletmeleri yok saymakla suçladı.

Hayat pahalılığı oranlarının Hükümetin öngörülerinin çok üzerinde gerçekleşeceğinin aşikar olduğunu görüşünü dile getiren Şahiner, kayıt dışılıkla mücadelenin önemine değindi.

Şahiner, gelir kalemlerindeki yelpazenin genişletilmesi gerektiğini kaydederek, tasarruf konusunda söylemlerle eylemler arasında derin bir uçurum olduğu eleştirisinde de bulundu.

Salahi Şahiner, ihale süreçlerine ilişkin de eleştirilerde bulunarak Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) yapısının modernize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Üretim sektörlerinin durma noktasına gelmesinin Maliye üzerinde baskı yarattığını kaydeden Şahiner, Maliye’nin çok az bir kaynakla üretimin önünü açabileceğini söyledi. Şahiner, bütçede bu konuda da bir kalem olmadığını savundu.

Konuşmaların ardından oturuma bir saat ara verildi. Aradan sonra bütçenin geneli üzerinde görüşmeler yapılacak, ardından da 1 Milyar 442 Milyon 904 bin TL’lik Cumhuriyet Meclisi bütçesi görüşülmeye başlanacak.