Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından tıp ve diş hekimliği alanlarında verilen uzmanlık eğitimi izinlerinin yasal dayanağı olmadığı ve uluslararası tanınma sorunlarına yol açacağını savunarak, bu konuda uyarıda bulundu.

Birlik, “Hukuki zeminden yoksun bu uygulamalar hem hekimlerin geleceğini hem de halk sağlığını tehdit etmektedir” dedi.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “KKTC’de mevcut üniversitelerde tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi verilmesi için gereken asgari şartların, özellikle yeterli sayıda ve çeşitlilikte hasta sayısının, ülke nüfusu ve vaka yoğunluğu göz önüne alındığında fiilen imkânsız olduğu” ifade edildi.

Yasal dayanağı ve belirlenmiş kriterleri olmadan YÖDAK tarafından bazı kurumlara uzmanlık eğitim izni verildiği ileri sürülen açıklamada, bu durumu yasal zemine oturtmak amacıyla Sağlık Hizmetleri Dairesi Kuruluş Yasa taslağı içerisine “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu (TUK)” düzenlemesi koyulmaya çalışıldığı iddia edildi. Açıklamada, bu yasanın çıkmasına engel olmak için tüm sivil toplum örgütlerinin iş birliği yapması gerektiği belirtildi.

YÖDAK tarafından verilen uzmanlık belgelerinin, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere KKTC sınırları dışında tanınmayacağı savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu uzmanlık belgelerini alacak olan meslektaşlarımız, sadece KKTC sınırları içinde çalışmak zorunda kalacaklardır. Bu konu tüm ilgililer (izin veren, eğitim veren, eğitim alan, yasa yapıcılar ve bu yasaya destek veren KTTB ile Tıp-iş) tarafından çok iyi bilinmektedir.”

Uzmanlık eğitimlerinin verileceği merkezlerde, bir hekimin yeterli klinik tecrübeyi edinmesi için zorunlu olan kritik ve nadir vakaların sayısının yetersiz kalacağı ifade edilen açıklamada, yetersiz pratik deneyimle mezun olacak uzman hekimlerin, halkın sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini tehlikeye atacağı belirtildi.

“YÖDAK’ın uzmanlık eğitimi izni verme uygulaması, Türkiye Cumhuriyeti’nde bile geçerliliği olmayacak uzmanlık eğitimlerine ve uzmanlık belgesi dağıtımına ivedilikle son verilmesi” gerektiği kaydedilen açıklamada, ayrıca şu taleplerde bulunuldu:

“-Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Kurulu kurulsa bile bu kurulda tüm paydaşlar bulunmalı ve paydaşlardan birisinin onay vermediği hiçbir karar alınmamalıdır.

-Uzmanlık eğitimi verme yetkisi, alt yapı, eğitici sayı ve kalitesi, hasta sayı ve çeşitliliği gibi önceden belirlenen objektif kriterleri sağlayamayan kurumlara verilmemelidir.”

Açıklamada, YÖDAK’a, “Uzmanlık eğitimi verme konusunda izin verme yetkinizin yasal dayanağı nedir? İlk kez uzmanlık eğitimi izni hangi tarihte verilmiştir? Bugüne kadar uzmanlık eğitimini tamamlayan oldu mu? Bir kuruma uzmanlık eğitim izni verme kriterleriniz nelerdir?” soruları da soruldu.