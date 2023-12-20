Dilekkaya’da dün ani bir rahatsızlık geçiren 47 yaşındaki Arafa Göktaş (E), yaşamını tiridi.

Polis bültenine göre, Göktaş, dün Dilekkaya’da bir ikametgahta bulunduğu sırada geçirdiği ani rahatsızlık sonrası, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

-Uyuşturucu tasarrufundan Girne’de bir kişi tutuklandı

Girne’de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.C.'nin (E-50) kaldığı ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Çalıştığı yerden sahte faturayla ve tahsil ettiği paraları zimmetine geçirdi, tutuklandı

Girne’deki bir ecza deposu çalışanı A.D.(E-49), 20 Ağustos 2021 ile 1 Haziran 2023 arasında, toplam 138.4 bin TL'lik ilaç ve kozmetik ürününü, sahte fatura düzenleyerek iş yerinin deposundan çektiği, ayrıca şirket adına yaptığı satışlar karşılığında müşterilerden tahsil ettiği 405.3 bin TL’yi zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

-Gazimağusa’daki ev açma olayıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Gazimağusa’da 29 Ağustos – 16 Aralık 2023 arasında yaşanan bir ev açma olayı ile ilgili sürdürülen soruşturmada, zanlı olarak aranan Ö.K. (E-22) daha tutuklandı.

-İkamet izni bulunmayan 3 kişi tespit edildi

Polisin ülke genelinde dün yaptığı denetimlerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü veya ikamet izni bulunmayan 3 kişi tutuklandı.

-İş kazası

Beylerbeyi’nde, inşaat halindeki bir ikametgahın ikinci katında, parke döşediği sırada inşaattan düşen 53 yaşındaki Sebahattin Orak, yaralandı. Orak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına bulunuyor.

-Trafik denetimlerinde 10 alkollü sürücü tespit edildi... 1 sürücü tutuklandı, 27 araç trafikten men edildi

Trafik denetimlerinde dün 2 bin 267 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 239’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı trafik ışıklarına uymamak ve 87’si diğer trafik suçlarından olmak üzere, 432 araç sürücüsü rapor edildi. Kontrollerde 1 araç sürücüsü tutuklandı, 27 araç ise trafikten men edildi.