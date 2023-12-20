Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini duyurmak için 50 yıl önce kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Kıbrıs Türk halkının haklı davasının sesi olduğunu vurguladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, TAK’ın kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Töre, TAK’ın kurulduğu günlerde elindeki kısıtlı imkanlara rağmen vermiş olduğu mücadeleyle büyük bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Töre mesajının devamında şu ifadelere yer verdi,

“Tarafsız ve objektif haber anlayışı halkın haber alma özgürlüğünün vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir.

Bugün gelişen dünyada bilgi, en büyük silah haline gelmiştir. Dünya artık enformasyon savaşlarının yaşandığı bir dönemden geçmektedir.

Bu bağlamda milli haber ajansımız TAK’a da büyük görevler düşmektedir.

Ülkemiz haberciliğinin kalbi konumundaki TAK, basın kuruluşlarımıza verdiği hizmetle kamuoyunun bilgi almasında üstlendiği misyonu yıllardır büyük bir başarı ile sürdürmektedir.

TAK’ın teknolojik ve lojistik olarak güçlendirilerek günün şartlarına uygun daha etkili hizmet verebilmesine olanak sağlamak devleti yönetenler olarak bizlerin görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle TAK’ın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, milli ajansımızın bugünlere gelmesinde emeği olan herkesi kutluyor, hayatta olmayan çalışanları saygı ve rahmet ile anıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum”