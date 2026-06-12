Girne’de uyuşturucu bulundurmaktan iki kişi tutuklandı.

Girne Öykü Sokak’ta, saat 01.00’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.H.T.(E-26) ile S.K.’nin (E-26) üzerinde yapılan aramada, A.H.T.’nin tasarrufunda 1 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Girne'de 400 bin TL çaldı, tutuklandı

Girne’de M.H’nin (E-24), 6-7 Haziran tarihleri arasında misafir olarak bulunduğu evden 400 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.H. tespit edilerek tutuklandı.