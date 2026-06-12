Girne ve Gazimağusa’da kaza yapan alkollü sürücüler tutuklandı, kazalarda yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 00.30’da Girne’de Kara Kız Sokak üzerinde, Veysel Seven (E-29), 86 miligram alkollü içki tesiri altında, VC 954 plakalı salon aracının, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp elektrik direğine çarptı.

Gazimağusa’da ise saat 01.30’da, Kurtalan Sokak üzerinde, Ali Belen (E-32) 197 miligram alkollü içki tesiri altında, PP 793 plakalı aracıyla güney istikametine doğru ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp telefon direğine çarparak sağ yan tarafı üzerine devrildi.

Kazalarda yaralanan olmadı, araç sürücüleri alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.