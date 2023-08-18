Bet ofisten para ve telefon çalan şahıs tutuklandı

Yurt dışında yaşayan şahısların kredi kartı bilgilerini kullanarak sahtekarlıkla 294 bin 350 TL temin eden 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 9 Ağustos’ta Girne’de faaliyet gösteren bir işletmede oldu.

M.G.Ş.(E-42), M.Ç.(E-45) ve C.Ö.(E-43), yurt dışında yaşayan şahıslara ait kredi kartı numara ve şifrelerini elde edip kendi iş yerlerindeki pos cihazının mail order sistemini kullanarak 294 bin 350 TL para temin etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Bet ofisten para ve telefon çalan şahıs tutuklandı

Öte yandan Girne’de faaliyet gösteren bahis evinde oyun masası üzerindeki cep telefonunu ve telefon kılıfında muhafaza edilen bin ABD dolarıyla bankamatik kartı çalındı. Önceki gün öğleden sonra meydana gelen olayla ilgili soruşturma kapsamında A.A.(E-52) tutuklandı.

-Evinde yarım gram hintkeneviri bulunan genç tutuklandı

Girne’de bu sabahın ilk saatlerinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu bulunurken 23 yaşındaki genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından T.A.’nin (E-23) evinde yapılan aramada yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan pet şişe bulundu. T.A. tutuklandı.

-91 yaşındaki Hlukhova evinde ölü bulundu

Küçük Erenköy’de sakin 91 yaşındaki Olena Hlukhova (K) dün akşam evinde öldü bulundu.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.