Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen darp, yasa dışı ilaç bulundurma, sarhoşluk ve rahatsızlık olaylarıyla ilgili 4 kişi tutuklandı.

- Futbol maçında darp

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 16.30'da Türkmenköy’de, Türkmenköy ile Dipkarpaz takımları arasında oynanan futbol maçının ardından çıkan tartışmada, Dipkarpaz takımında forma giyen 22 yaşındaki M.O., Türkmenköy sporcusu 19 yaşındaki S.B.’nin burnuna yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına neden oldu. Olayla ilgili zanlı tutuklandı.

- Ercan Havalimanı’nda yasa dışı ilaç

Aynı gün saat 08.30'da Ercan Havalimanı’ndan ülkeye yolcu olarak gelen 39 yaşındaki R.E.’nin şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından yapılan aramada, valizinde ve İskele’deki ikametgâhında toplam 306 hap bulunarak emare olarak alındı. R.E., “İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket” suçundan tutuklandı.

- Girne ve İskele’de sarhoşluk ve rahatsızlık

Öte yandan, dün Girne’de 18 yaşındaki N.F. ile İskele’de 29 yaşındaki M.C.C., sarhoş olup yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.