Ülkede kaçak ikamet eden üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet eden üç kişi tespit edilerek tutuklandı.

-Sahte resmi evrak düzenleme ve tedavüle sürme

Ercan Havalimanı’nda 17 Kasım’da saat 16.30'da, ülkeye giriş yapmak isteyen M.Z.K.(E-18), U.(E-22), E.A.(E-23), S.K.(E-25) ve M.U.’nun (E-24) daha önceden sahte olarak adlarına düzenlenmiş ön izin başvuru evraklarını görevli memura ibraz ederek tedavüle sürdükleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar ile meselede bağlantısı olduğu tespit edilen F.A.(E-22) ve A.A.(E-22) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada ise mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.O.A.(E-25) da tutuklandı.