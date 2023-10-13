Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında H.E.’nin (E-63) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 1.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs tutuklanırken, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konuldu.

-Gazimağusa’da kumarhanede bulunması yasak 5 kişi tespit edildi

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede polis tarafından yapılan denetimde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak beş kişi tespit edildi.

Dün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da alkollü sürücü kazaya neden oldu

Lefkoşa’da dün saat 20.00 sıralarında, 138 promil alkollü Münür Akgör (E-41) yönetimindeki KJ 735 plakalı aracıyla Dima Market önlerinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönmek için yavaşlayan Serkan Peler (E-49) yönetimindeki UD 826 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan UD 826 plakalı araç sürücüsü Serkan Peler, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Girne’de alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Öte yandan gece 00.30 sıralarında Girne’de 209 promil alkollü Tatiana Filiipova (K-30), yönetimindeki PE 223 plakalı aracıyla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda park halinde bulunan VG 569 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, PE 223 plakalı araç sürücüsü Tatiana Filiipova tutuklandı.

-Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 1 sürücü tutuklandı, 17 araç trafikten men edildi

Bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 1575 araç sürücüsü kontrol edildi, 1 sürücü tutuklandı ve 17 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin 140’ı yasal hız sınırın üzerinde süratli, 12’si alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 35’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 28’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, 362 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.