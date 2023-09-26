Mehmetçik’te bir düğün salonunda aniden rahatsızlanıp, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Hayrullah Kurt’un (E-64) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranda, aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Burcu Okur’un (K-48) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonu, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de uyuşturucu

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, D.I.N.’nin (E-32) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.F.I. (K-21) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da evrak sahteleme

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapmak isteyen S.S.’nin (E-42), daha önceden sahte olarak düzenlenmiş araç sigorta poliçesini, görevli memura vererek, tedavüle sürdü. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da kavga

Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.G. (E-26), A.Y.G. (E-28) ve E.G. (E-34) bir taraf, İ.G. (E-35) diğer taraf olup, kavga ettikleri sırada, aldığı darbe sonucu İ.G.’nin sağ ayak bileği kırıldı. İ.G., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı. Diğer şahıslar ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Demirhan’da hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden M.M.(E-22), O.T.K.(E-23), K.Ç.K.(E-19) ve Z.F.M.(E-22), market içerisinde satışa sunulan toplam 4 bin 420.54 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından oyun makinesi üzerinde unutulan cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.K. (E-52) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Temmuz 2023 ayı içerisinde, Haspolat’ta bulunan ikametgah içerisinden fotoğraf makinesi, kablosuz kulaklık, 1200 şekel para, 500 Dinar para, 350 Stg. para, 7 adet muhtelif ziynet eşyası ve kıyafet çalındı. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen C.O. (E-44) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa ve Zümrütköy’de yangın

Gazimağusa’da Asiller Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinin arka kısmındaki toprak alan içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, muhtelif ebatlarda 20 palet lavabo, 25 palet tuvalet takımı, 20 adet plastik levha, park halinde bulunan bir van aracın sağ arka fren lambası ve park halinde bulunan diğer bir van aracın ise sağ ön farı ile kapısı ve dikiz aynası yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Zümrütköy’de yol kenarında meydana gelen yangının bir şahsa ait narenciye bahçesine sirayet etmesi sonucu, bahçe içerisindeki 6 adet portakal ağacı, 500 metrekarelik alan içerisindeki kamışlıklar ve kuru otlar yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa-Girne anayolunda trafik kazası

Lefkoşa-Girne anayolunda Nyasha Denzel Gaadzikwa (E-29), 321 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ME 890 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve taş duvara çarptı.

Kaza sonucu yaralanma olmadı. Araç sürücüsü tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Charles Handeros Beluw (E-24) 270 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPG 233 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada sanayi çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip çemberi çevreleyen bordür taşlarına da çarpıp çember içerisine girerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.