Çatalköy’de ikametgahında ölü bulunan Martin Michael Marancos’a (E-67) yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün hayatını kaybeden Marancos’un ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

-Girne’de uyuşturucu…iki kişi tutuklandı

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.Ö.’nün (E-23) kullanımındaki, M.G.’nin (E-27) yolcu olarak bulunduğu araç ve kişileirn üzerlerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Bugün saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında M.G.’nin Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında yapılan aramada ise, içerisinde yaklaşık 200 miligram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanına ait park yerindeki aracın torpido gözünden 2000 Amerikan doları çalan S.K.(E-20) tutuklandı.

Olay, 9 Eylül’de meydana geldi.

Öte yandan dün 10.30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir avukat bürosu ofisinde misafir olarak bulunan B.D.’nin (E-33), masa üzerindeki para cüzdanından 1630 TL para çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da bir aracı kasten hasara uğratan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir apartmanın park yeri içerisinde bulunan bir aracın sol ön ve arka lastiklerini kasten deldiği tespit edilen Y.A.A.(E-24) tutuklandı.

Olay, 2 Ekim saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

-Girne’de aracında kanunsuz bıçak bulunduran 1 kişi tutuklandı

Girne’de Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.D.’nin (E-28) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarruf edilen bir bıçak tespit edilerek emare olarak alındı.

Dün 13.20 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

-Ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefkoşa’da kapatma saatine uymayarak izinsiz müzik yayını yapan işletmeciye yasal işlem

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında polis tarafından yapılan kontrolde, söz konusu işletmenin yetkili makamdan alınmış müzik yayın iznindeki kurallara ve mekanı kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Bugün meydana gelen olay sonrası bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’da 17 yaşındaki Alıaksandra Yermakovich kayıp

Gazimağusa’da ikamet eden 17 yaşındaki Alıaksandra Yermakovich’in (K) 17 Eylül’den bu yana kayıp olduğu kaydedildi.

Bahse konu şahıs aranıyor.

-Girne-Esentepe, Çatalköy ve Gemikonağı’nda meydana gelen 3 ayrı kazada iki kişi yaralandı

Girne-Esentepe ana yolunda dün saat 07.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sviaoslav Andreevıch Sobinov (E-20) yönetimindeki UK 733 plakalı motosikletle anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Acalpuco kavşağından dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada Erdinç Uzunoğlu (E-68) yönetimindeki LG 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan UK 733 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Öte yandan dün saat 19.00 sıralarında, Çatalköy’de meydana gelen kazada 11 yaşındaki yaya Ali Osman Bozkurt yaralandı.

Kaza, Çağla Karal (K-29) yönetimindeki KN 407 plakalı aracıyla yolu yaya olarak geçmeye çalışan Ali Osman Bozkurt’a (E-11) çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ali Osman Bozkurt kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, acil serviste müşahede altına alındı.

Gemikonağı’nda bugün saat 02.00 sıralarında meydana gelen kazada, 201 promil alkollü Devrim Güldal (E-23) yönetimindeki ZMU 598 plakalı araçla kavşakta durmayarak caddeye giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp bir ikametgahın bahçe korkuluklarına, tellerine ve akabinde badem ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Uygar Devrim Güldal, tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.