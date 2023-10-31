Merkezi Cezaevi'nde, iki mahkum arasında yaşanan tartışma sonucu H.K.(E-36), M.Y.’nin (E-31) çene kemiğini kırdı.

Polis bültenine göre, Minareliköy'deki Merkezi Cezaevi'nde dün saat 15.00’te iki mahkum arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında çene kemiği kırılan M.Y. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

-Lefkoşa’da araçtan hırsızlık

Lefkoşa’da bir araç park yerindeki araçtan Airpods Pro marka kulaklık çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-30), E.Ö.(E-27) ve E.Y.(K-23) tutuklandı.

Olay 27-28 Ekim tarihleri arasında meydana gelmişti.

-Yayla köyünde sosyal medya hesabında 2 ölü ova tavşanı içeren görsel paylaşan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Yayla köyünde, L.T.’nin (E-39) kendisine ait Facebook sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde (2 ova tavşanı) ölü av hayvanı içeren görsel paylaştığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de izinsiz müzik yayını yapan işyeri işletmesine yasal işlem

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarında polis tarafından yapılan kontrollerde, bir restoranın mevcut müzik yayın izninin Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından üç hafta süreyle askıya alınmasına rağmen, izinsiz olarak ses yükseltici alet kullanıp müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Alsancak’ta 12 yaşındaki Tuana Mümine Yılmaz ve 14 yaşındaki Buse Tuana Uyanık kayıp

Polis Alsancak’ta sakin Tuana Mümine Yılmaz (K-12) ve Buse Tuana Uyanık’ın (K-14), dün saat 14.00’ten beri kayıp olduğunu bildirdi.

İki kardeşin arandığı duyuruldu.

-Göçeri’de yangın... 4 topn harnup ağacı odunu yandı

Göçeri’de bugün saat 00.05 sıralarında, Kanat Sokak'taki dere yatağında çıkan yangında, bir şahsa ait yaklaşık 4 ton ağırlığında harnup ağacı odunu ve iki dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yandı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.

- Bakır'a otopsi yapıldı

Mormenekşe’de önceki gün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ayşe Bakır’a (43) yapılan otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Bakır’ın ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.