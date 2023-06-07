Girne’de sakin 52 yaşındaki Mustafa Benlioğlu (E) evindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün meydana gelen olay sonrası Benlioğlu’na yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Girne’de kumarhaneden hırsızlık

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede oyun makinesi üzerindeki bir şahsa ait çantadan 7 bin TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.A.T.(E-36) tutuklandı.

Hırsızlığın 31 Mayıs'ta meydana geldiği belirtildi.

-Güzelyurt’ta sağlık ocağının küpeştelerine traktörle vuran bir kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta röntgen cihazı olmadığı gerekçesiyle sinirlenip, kullanımında bulunan traktörle, sağlık ocağının acil servisinin ön kısmında bulunan demir küpeştelere kasten vurup hasara uğrattıktan sonra bağırıp çağıran F.R. (E-51) tutuklandı.

Olay dün saat 09.30 sıralarında meydana geldi.

-Lefke’de sakin Lakhdar Bensalem 22 Nisan’dan beri kayıp

Polise dün verilen bilgide; Lefke’de sakin Lakhdar Bensalem’in (E-49), 22 Nisan tarihinden beridir kayıp olduğu ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Bahse konu şahıs aranıyor.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.