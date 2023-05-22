KANUNSUZ PATLAYICI MADDE İTHAL VE TASARRUFU

21.05.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Bostancı Kara Sınır Kapısında, GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapmak isteyen C.X.(E-60)’in kullanımındaki araçta, Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan aramada, muhtelif markalarda 127 adet av fişengi tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR (GELİŞME)

16 – 18 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Girne’de bölgesinde meydana gelen Ev Açma ve Hırsızlık olayları ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen E.K.(E-32) tespit edilerek tutuklanmıştır.

Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulmasında; 29 Nisan - 09 Mayıs 2023 tarihleri arasında Girne’de, park halinde bulunan bir araç içerisinde muhafaza edilen 10.000 Stg ve 1300 TL nakit parayı çaldığı, ayrıca yine park halinde bulunan 2 aracın kaportasını tasarrufundaki sivri uçlu cisimle çizerek, başka 2 aracın camlarını ise taş ile kırarak kasten hasara uğrattığı da tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

19.05.2023 tarihinde, Zümrütköy’de bir ikametgahta misafir olarak bulunan K.D.S. (K-30)’nin, ikametgahın tuvalet odasındaki çanta içerisinde muhafaza edilen 1800 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ü.E.(E-36) ve S.Ö.(E-43) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

21.05.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Ercan Hava Limanı’nın güney batısında bir tarlada meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 150 dönümlük alan içerisinde ekili bulunan biçilmemiş arpalar tamamen yanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri ile bölge halkı tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.