Güney Kıbrıs’ta polis memurlarına karşı yılda 250'den fazla saldırı ve direniş olayı meydana geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde polis mensupları aleyhindeki şiddet veya direniş vakalarına ilişkin resmi istatistiklerin, son yıllarda yılda 250’den fazla bu tür olay yaşandığını gösterdiğini yazdı.

Geçen ağustos ayı sonundaki beş günlük süre içerisinde polis mensuplarına yönelik altı saldırı olayı yaşandığını da kaydeden gazete, polis tarafından iletilen istatistiklere dayanarak 2023 yılında 274, 2024 yılında 288, 2025 yılında ise 31 Temmuz tarihine kadar 147 polise saldırı ve direniş olayı meydana geldiğini ekledi.