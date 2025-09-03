Eurostat tarafından dün yayımlanan Ağustos 2025 verilerinin, Güney Kıbrıs’ın, fiyat artışlarıyla ilintili bir göstergeden kurtulmayı başaran tek Euro Bölgesi ülkesi olduğunu gösterdiği bildirildi.

Fileleftheros’a göre Eurostat bu yıl biraz farklı bir ölçüm yöntemi uyguladı. Yayımladığı ağustos verileri Güney Kıbrıs’ın uyumlaştırılmış endeksi temelinde yüzde eksi (-) 0,1 ile deflasyonda olan tek ekonomi olduğunu da ortaya koydu. Eurostat verileri bazı Avrupa ülkelerindeki değerin yüzde +6’ya dayandığını gösterdi.