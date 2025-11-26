Güney Kıbrıs’ta Larnaka’ya bağlı “Tsakilero"da dün öğleden sonra meydana gelen olayda, 32 yaşındaki bir çalışan 48 yaşındaki işverenini bıçakladı.

Alithia'da yer alan habere göre, sözkonusu kişi, işe geç geldiği için kendisini uyaran iş verenine bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Haberde, çalışan aleyhinde tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.