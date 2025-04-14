(Kamalı Haber)-KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Rugee Quemou Watkıng yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Duran Dal mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11.04.2025 tarihinde Gönyeli Polis Karakoluna gelen Rugee Quemou Watkıng’in yapılan muhaceret kontrolünde 26.10.2021 tarihinden itibaren toplam 1263 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanında "Ülkesine dönmek istediğini" söylediğini aktardı. Polis, zanlının 11 Nisan’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkede kaçak kaldığı süre içerisinde ne yaptığına dair araştırma yapılacağını belirtti. Polis, “Ayrıca zanlı aleyhinde ihraç yazışmaları halen devam etmektedir. Zanlı serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edecektir. Bu olgular ışığında zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep ederim”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.