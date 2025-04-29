(Kamalı Haber) – Güzelyurt’ta meydana gelen “geceleyin ev açma, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz” suçlarından yargılanan Mustafa Mazi hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı, Barkın okudu.

Yargıç, 15 Eylül 2023 tarihinde 20.00-20.15 saatleri arasında zanlı Mustafa Mazi’nin Güzelyurt adresinde S.K.’ye ait iki katlı ikametgahın alt katındaki kuzey kısımda bulunan kapalı durumdaki tuvalet penceresini hasar yapmaksızın açıp, konu ikametgah içerisine girdikten sonra ikametgahın salon kısmındaki komodin üzerindeki tahta kutu içerisinde muhafaza edilen 5 adet 200 TL olmak üzere toplam 1000 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, sanığın tespit edilerek tutuklanmasının ardından yapılan ileri soruşturmada söz konusu ikametgaha 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde girdiğini, yine ikametgahın alt katındaki kuzey kısımda bulunan kapalı durumdaki tuvalet penceresini hasar yapmaksızın açıp içeriye giriş yaptıktan sonra; ikametgahın alt katındaki salon kısmında bulunan komidin çekmecesi içerisindeki altın kutusunda muhafaza edilen 1 çift küpe ,1 adet kolye ve 1 adet bilezikten oluşan sarı renk altından mamul 24 ayar altın setini ve 1 adet çiçek motifli üzerinde beyaz renk inci bulunan sarı renk altından mamul 22 ayar yüzüğü sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Yargıç, yapılan soruşturmada sanığın çaldığı ziynet eşyalarını Lefkoşa’da iki ayrı kuyumcuya satarak, 125 bin TL aldığını belirlediklerini açıkladı.

Yargıç, sanığın verdiği gönüllü ifadelerden yola çıkarak 25.07.2023 tarihinde sirkat ettiği altınların parasını iş Bankasında bulunan hesabına yatırıldığını, akabinde hemen bu paraların bir kısmıyla uçak bileti aldığını, diğer paraları harcadığını, 25.07.2023 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını, 12.09.2023 tarihinde tekrar adaya geldiğini ve 15.09.2023 tarihinde tekrar ayni müştekinin evine suç işlemek için girdiğini tespit edildiğini açıkladı. Yargıç, mülkiyet hakkının, Anayasada düzenlenen ve güvence altına alınan bir hak olup başkalarının ikametgahlarına izinsiz ve yetkisiz olarak girilmesine ve kişilerin kendilerine haksız menfaat sağlarken suçun mağdurlarının da fakirleşmesine sebebiyet veren bu suçlara mahkemelerimizin hoşgörü ile yaklaşmasının mümkün olmadığını belirtti. Yargıç, “Kişilerin kendilerini en güvende hissetmeleri gereken yer evleridir ancak geceleyin ev açma suçları ile kişiler kendilerini evlerinde bile güvende hissedemez duruma gelmektedirler. Dolayısıyla bu tür suçlar sadece müşteki konumundaki bireylerin değil tüm toplumun huzur ve güvenliğini ciddi şekilde sarsarak kamu menfaatini ciddi surette ihlal etmekte olduğundan bu tür suçlarda ceza takdir ederken kamu menfaatinin ön planda tutulması elzemdir”dedi.

Yargıç kararına şöyle devam etti:

“Ayrıca Sanığın mahkum olduğu suçların yaygın suçlardan olduğunu gündemimizdeki davalardan gözlemlemekteyiz. İddianame konusu suçların yaygın suçlardan olmasını ceza takdir ederken Sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendiririz. Ciddi ve yaygın suçlarda ceza tespit edilirken dikkate alınması gereken asli ilkelerden birisi kamu menfaatinin korunmasıdır. Bu tip yaygın ve ciddi suçlarda ve vahamet arz eden suçlarda, ceza verilirken gerek sanığı gerekse bu tür suçları işleme eğiliminde olan diğer kişileri suç işlemekten caydırıcı ve ibret verici bir cezanın verilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan verilecek cezanın Sanıkları ıslah edici ve topluma kazandırıcı olması gerektiğinden iki prensip arasında bir dengenin kurulması açısından, Sanıkların kişisel ve özel durumları ve meselenin tüm ahval ve şartları nazarı dikkate alınmalıdır.

Huzurumuzdaki davaya, dikkate alınan davalara ve sanık avukatının aktardıklarına baktığımızda sanık kumar bağımlılığı nedeninle müştekinin evine geceleyin girerek ciddi bir meblağ olan 125 bin TL değerindeki muhtelif ziynet eşyalarını çalmıştır.”

Yargıç, Sanığı aleyhine getirilen ve itham edildiği davalardan dolayı mahkum ettiklerini, geceleyin ev açma suçunun 10 yıl, ikametgahtan sirkat suçunun 5 yıl, mülke tecavüz suçunun ise 2 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü söyledi.

Yargıç, “Geceleyin Ev açma, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz suçları tüm toplumun huzurunu kaçıran toplumu endişeye sürükleyen suçlardandır”dedi.

Yargıç, sanığın işlediği suçlardan ötürü pişman olduğunu, bu pişmanlığının göstergesi olarak Mahkemeden özür dilediğini; Mahkeme huzurunda işlediği suçları kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu, bakmakla yükümlü olduğu engelli ve yaşlı annesinin oluşunu ceza takdir ederken Sanık lehine hafifletici faktörler olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç, “Sanık iki kez evine girip sirkat suçu işlediği Müştekinin tüm zararını tazmin etmiş ve müşteki tarafından affedilmiştir” dedi.

Yargıç, sanığı aleyhine getirilen davalardan 3 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.