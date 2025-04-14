(Kamalı Haber)- Haspolat'ta meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Soner Berke Atamir yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 05-07.04.2025 tarihleri arasında ,müstahdemi olduğu Haspolat'ta faaliyet gösteren Airkam isimli iş yerine ait müşterilerden tahsil edilmiş olan 565 STG nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 10 Nisan tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis,bu süre içerisinde AİRKAM firması tarafından 1910 STG tutarında 2 makbuz, 3260 ABD 6 adet makbuz, 28.655 Euro tutarında 13 adet makbuz tespit edilerek bu tutarlarında sahte dekont numaraları ile zanlı tarafından sisteme girildiğini belirterek konu makbuzlar polise teslim ettiğini söyledi.

Polis, ayrıca şirket yetkililerinin zanlının çaldığı para miktarının milyon lira olduğunu düşündüklerini, Türkiye’den evrakları incelemesi için uzman çağırdıklarını söylediklerini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini hem zanlının hem de şikayetçilerin beyanlarının araştırılacağını kaydeden polis, 4 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.