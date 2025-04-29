(Kamalı Haber)- Lefkoşa’daki evine kaçak elektrik bağladığı ve 200 bin TL değerinde akım çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Çayır yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 08.00 sıralarında Hamitköy’de, zanlının ikametgahının bahçesinde bulunan elektrik direğinde Elektrik Kurumu tarafından arıza tespiti yapıldığı sırada, kablo ile ikametgahına kablo ile kaçak elektrik çektiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının bir yıldan beri evindeki klimalara elektrik bağlandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, bir yılda 200 bin TL tutarında akım çalan zanlıyla ilgili (Kamalı Haber)- Lefkoşa’daki evine kaçak elektrik bağladığı ve 200 bin TL değerinde akım çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Çayır mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Mehmet Sağıroğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 24 Nisan 2025 tarihinde saat 08.00 sıralarında Hamitköy’de, zanlının ikametgahının bahçesinde bulunan elektrik direğinde Elektrik Kurumu tarafından arıza tespiti yapıldığı sırada, kablo ile ikametgahına kablo ile kaçak elektrik çektiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının bir yıldan beri evindeki klimalara elektrik bağlandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, bir yılda 200 bin TL tutarında akım çalan zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde enerji miktarının maddi tespitinin teyit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının evli ve 2 çocuk babası olduğunu, şoförlük yaparak geçimini sağladığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Nuray Necdet, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.