Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.04.2025 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi üzerinde, Sienna Aylisha HARRIS (K-20) yönetimindeki RP 814 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve bir markete ait araç park yeri içerisinde park halinde bulunan Davut YELTEKİN (E-25) yönetimindeki PV 570 plakalı panelvan aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PV 570 plakalı araç, yine park halinde bulunan Seda PAKAKİ (K-19) sorumluluğundaki ZJ 841 plakalı salon aracın sağ yan kısmına, ZJ 841 plakalı araç ise savrularak yine park halinde bulunan Sedat PAKAKİ sorumluluğundaki (E-54) NB 524 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan PV 570 plakalı araç sürücüsü Davut YELTEKİN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, RP 814 plakalı araç sürücüsü Sienna Aylisha HARRIS aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.