Polis Genel Müdürlüğü 66. Dönem Polis Temel Eğitimi ve 17. Dönem İtfaiye Temel Eğitimi Yemin ve Mezuniyet Töreni yapıldı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 113 erkek ve 62 kadın olmak üzere toplam 175 polis memuru ile 25 erkek itfaiye memuru törende yemin ederek, Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna katıldı.

66.Dönem Polis Temel Eğitimi'ni dönem birincisi olarak tamamlayan Polis Memuru Barış Tekin ile 17.Dönem İtfaiye Temel Eğitimi'ni dönem birincisi olarak tamamlayan İtfaiye Memuru Okan Demirci, mezunlar adına yaş kütüğüne plaket çaktı.

66.Dönem Polis Temel Eğitimini, Zeynep Yıldırımlar ikinci, Mustafa Emre üçüncülükle tamamladı.

17.Dönem İtfaiye Temel Eğitiminde ise, ikinci Berke Dericioğlu, üçüncü Numan Ceylanlı oldu.

Lefkoşa’da Millet Bahçesi Amfi Tiyatro’da düzenlenen törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, diğer yetkililer ve aileler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Mezunlar yemin etti, ardından kütüğe plaket çakıldı ve mezuniyet belgeleri verildi.

Mezunlar adına konuşmayı dönem birincisi Barış Tekin yaptı.

Tekin, dört ay gibi bir sürede en iyi şekilde eğitimi tamamladıklarını belirterek, yeni başlayacakları görevde, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalarak insan haklarına saygılı olacaklarını ve yasalar çerçevesinde herkese eşit uygulama yaparak KKTC'nin bölünmez bütünlüğü ile devamının sağlanması için aldıkları bu görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini ve gerekirse canlarını feda edeceklerine söz verdi.

Tekin, halkın huzur ve güvenliği için görevleri boyunca kimsenin hakkını çiğnemeden hukuk ilkelerinden sapmadan yasa ve mevzuatlara uygun davranmayı görevlerinin unsurları olarak kabul edeceklerini vurguladı.

Tekin, kendilerine verilen görev ve emirleri zaman mevhumu gözetmeden yerine getireceklerini, daima halkın yanında ve yakınında olcaklarını kaydetti.



Tekin, “ hedefimiz toplumsal huzur ve barışı devam ettirmek, suçları önlemek, suçluları yakalamak, adalete teslim etmek ve halkın canını, malını ve namusunu korumaktır" ifadelerini de kullandı.

-Çete

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete, törende yaptığı konuşmada, 2 Şubat tarihinde, 113 Erkek, 62 Kadın Polis ve 25 Erkek İtfaiye aday adayının katılımı ile başlayan 66. Dönem Polis Temel Eğitimi ile 17. Dönem İtfaiye Temel Eğitiminin, bugün tüm aday adaylarının mezun olmaya hak kazanmaları ile tamamlandığını söyledi.

Eğitimin, insan hayatını şekillendiren, düzenleyen, ahlaki değerlerini oluşturan ve kişiliğini ortaya çıkaran çok önemli bir unsur olduğunu belirten Çete, Polis okulunda öğrencilerin, çağdaş, modern, güvenilir bir ortamda ve aynı çatı altında bulunan derslikleri, yemekhanesi ve koğuşlarının olduğu bir binada, yatılı olarak eğitimlerini aldıklarını kaydetti.

Çete, Polis okulunda öğrencilere, hukuk dersleri, meslek dersleri, uygulamalı dersler ve genel kültür dersleri ana başlıkları altında Polis aday adaylarına 19, İtfaiye aday adaylarına ise 16 dersten oluşan Polis ve İtfaiye Temel Eğitimleri verildiğini belirtti.

Çete, öğrencilere, Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi, Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları, Sosyal Psikoloji, İngilizce ve Sağlık Bilgisi dersleri yanında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını Tanıtım ve Bilgilendirme, Yangın ve Tabii Afetler, Uyuşturucu Maddeler ve Zararları, Polis Halkla İlişkiler, Kriminalistik, Tarih, Beden Dili, Kriz Anlarında İletişim, Duygu Kontrolü ve Etkin Hızlı Okuma Konularında konferanslar verildiğini ifade etti.

Polis Okulunda verdikleri eğitimlerden ötürü, gerek kadroda bulunan gerekse dışardan gelen tüm öğretmenlere teşekkür eden Çete, öğrencilerin burada aldığı eğitim ile birlikte, ilk atanacakları görev yerlerinde başarılı olacaklarına, ayrıca yeni görev yerlerinde halka hizmet için, canla başla çalışacaklarına olan inancının tam olduğunu vurguladı.

Çete, 66. Dönem Polis Temel Eğitimi ile 17. Dönem İtfaiye Temel Eğitimi öğrencilerine de şu şekilde hitap etti:

“Sevgili Polis ve İtfaiye Aday Adayları; Bayrak, Silah ve Kuran-ı Kerime el basarak yemin edip, Polislik ve İtfaiyecilik mesleğine adım attınız. Yapmış olduğunuz bu yemini, meslek hayatınız boyunca her zaman hatırlayınız. Okulda öğrendiğiniz dersler ve aldığınız eğitimler, her zaman rehberiniz olsun. Polis okulunda kazandığınız disiplin, karakteriniz olsun. Herkese eşit davranma ve tarafsız olma temel ilkeniz olsun. Asli görevinizin, devletin iç güvenliğini sağlamak, halkın can, mal ve namusunu korumak olduğunu, hiçbir zaman unutmayınız. Şartlar gerektirdiğinde, Ülke savunması adına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızın emrinde bir asker olarak da görev alabileceğinizi bilmelisiniz. Her şeyin bir bedeli olduğunu, aklınızdan asla çıkarmayınız. Yasaların sizlere verdiği yetkileri, ancak ve ancak, yasaların öngördüğü amaçlar için kullanın. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmayınız. Görevinizi yaparken,

demokrasiye ve hukuk ilkelerine bağlı,insan haklarına saygılı, anayasa ve yasalara uygun bir şekilde hizmet vermeye özen gösteriniz.

Dereceye giren ve mezun olan 66. Dönem Polis Temel Eğitimi Aday Adayları ile 17. Dönem İtfaiye Temel Eğitimi Aday Adaylarını tebrik eder, atanacağınız yeni görev yerlerinde başarılı olmanızı, mezuniyetinizin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine,

halkımıza ve örgütümüze hayırlı olmasını dilerim. Yolunuz ve bahtınız, açık olsun.”