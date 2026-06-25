Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP’nin amacının; mali disiplini yeniden kurmak, ekonomiyi canlandırmak ve devletin güven veren yapısını yeniden inşa etmek olduğunu belirtti.

Kişi, “CTP, güçlü ve istikrarlı bir hükümet kurmaya hazırdır” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kişi, Ada TV’de yayınlanan Günaydın Ada programına konuk oldu.

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP’nin seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirtti. CTP’nin “tek başına iktidar” hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Kişi, “Biz artık ana muhalefet partisi görevimizin ötesinde, iktidar dönemine odaklanmış durumdayız. Önümüzdeki beş yılı planlayan hazırlıklarımızı tamamlıyoruz” dedi.

Temel hedeflerinin yalnızca seçim kazanmak olmadığını söyleyen Kişi, istikrarın yalnızca hükümetin uzun ömürlü olması anlamına gelmediğini; çöken kurumların yeniden ayağa kaldırılması ve toplumsal güvenin yeniden tesis edilmesi anlamına geldiğini belirtti.

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Kale Kişi, mevcut hükümetin ülkeyi her ay yeni borçlanmalarla yönetmeye çalıştığını, bunun sürdürülebilir olmadığını söyledi.

CTP’nin uzun süredir ekonomi ve maliye alanında kapsamlı bir hazırlık yürüttüğünü kaydeden Kişi, eski bakanlar, bürokratlar, akademisyenler ve reel sektör temsilcilerinden oluşan güçlü bir ekonomi ekibiyle çalıştıklarını ifade etti.

“CTP hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmayacak. Toplumun karşısına mazeretlerle değil somut ve sürdürülebilir çözüm önerileriyle çıkacağız” diyen Kişi, CTP’nin amacının mali disiplini yeniden kurmak, ekonomiyi canlandırmak ve devletin güven veren yapısını yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.

-İki seçimin birlikte yapılması mümkün değildir

Kişi, yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasına yönelik tartışmaları da değerlendirerek, bunun hem teknik hem de demokratik açıdan ciddi sorunlar yaratacağını savundu.

Sandık sayısından oy sayımına, görevli personelden seçim güvenliğine kadar birçok konuda büyük sıkıntılar yaşanacağını ileri süren Kişi, Yüksek Mahkeme Başkanı ile Cumhurbaşkanı'nın da benzer uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

“İki seçimin birlikte yapılması mümkün değildir” diyen Kişi, hükümetin asıl amacının seçim tarihini mümkün olduğunca geciktirmek olduğunu savundu.

CTP'nin yaptığı kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını da paylaşan Kişi, toplumun en önemli sorununun sağlık sistemi olduğunu söyledi. Kamusal sağlık hizmetlerinin çöktüğünü, hastanelerde ilaç ve randevu sorunlarının yaşandığını ileri süren Kişi, kaliteli sağlık hizmetine ulaşmanın devletin temel sorumluluğu olduğunu söyledi.

Kamuoyu araştırmalarında sağlık sorununun hemen ardından yolsuzlukla mücadele talebinin geldiğini belirten Kişi, “Vatandaş bize çok net bir görev veriyor; bu dönemde yaşananların hesabını sorun diyor” ifadelerini kullandı.

Yolsuzlukla mücadeleye yönelik özel bir yapı oluşturduklarını açıklayan Kişi, hesap verebilirlik ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek kapsamlı reformlar üzerinde çalıştıklarını söyledi. CTP iktidarında hukukun üstünlüğü temelinde hareket edeceklerini ve hiçbir usulsüzlüğün üzerinin örtülmeyeceğinin, gerekli mekanizmaların kurulacağının altını çizdi.

CTP'nin seçim hazırlıklarına da değinen Mehmet Kale Kişi, yerel seçim çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, genel seçim hazırlıklarının ise yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti. Yaz boyunca da sahada olmaya devam edeceklerini belirten Kişi, “Toplumun kanayan bütün yaralarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Yerel seçime de genel seçime de hazırız” dedi.

CTP'nin yalnızca seçim döneminde değil, her koşulda halkla birlikte olmaya devam edeceğini vurgulayan Kişi, “Bütün toplumumuzu bizimle birlikte yürümeye davet ediyorum. Bu ülkeyi hep birlikte adım adım iyileştireceğiz ve ortak akılla yöneteceğiz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.