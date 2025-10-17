Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, mesai düşünmeden bu ülkenin sorunlarına çözüm üretilen bir cumhurbaşkanlığı olacağını belirtti.

CTP’den verilen bilgiye göre Erhürman, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, cumhurbaşkanlığı vizyonunu ve ilk 100 gün planlarını anlattı.

- “Biz bu memlekette hep mücadele ederek yaşadık”

CTP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Erhürman, cumhurbaşkanlığının bazı görevleri olduğuna işaret etti.

Birinci cumhurbaşkanından dördüncü cumhurbaşkanına kadar yapılanları vurgulayan Erhürman, “Onlar farklı görüşlerden gelen insanlardı ama bizim açımızdan hepsi cumhurbaşkanımızdı. Bizi temsil ettiler. Temsil ettikleri dönemlerde, ciddiyetle haklarımızla ilgili mücadele ettiler. Ciddiyetle temsil edildiğimizi gördük.” dedi.

Geride kalan beş yılda ise o dönemlerden farklı olarak, hiç müzakere masası kurulmadığını belirten Erhürman, “Maalesef son beş yıl boyunca adeta görünmez olduk.” diye konuştu.

Diplomasi ve diyaloğun önemine işaret eden Erhürman, “Ancak öyle bir dönem yaşadık ki ne müzakere masası oldu, ne görüşme masası kuruldu, ne de ilk kez yeni bir geçiş noktası açıldı.” ifadesini kullandı.

“Karma evlilikler” denilen evliliklerden doğan çocukların sayısının binlerle ifade edildiğini belirten Erhürman, söz konusu çocukların AB vatandaşlığı hakkının ihlal edildiğini vurguladı, haklarının aranmadığına vurgu yaptı.

“Bu çocuklar eziyet çekti. Bu durum son derece insan haklarına aykırı bir şeydir. Hristodulidis’in ne hakkıdır, ne de haddidir benim insanımın kiminle, nerede evleneceğine karar vermek. Keyfilik de var işin içinde…” diyen Erhürman, bu konunun mücadelesinin AB ile verilebileceğini ifade etti.

Erhürman, “Ancak bu dönem içinde Brüksel’e gitmedik, gelenle de görüşmedik.” dedi.

“Biz bu memlekette hep mücadele ederek yaşadık. Masada mücadele edemeyeceksek ne yapacağız?” diye soran Erhürman, garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin, adanın tamamının garantörü olduğunu belirtti.

Erhürman, “Ancak iradesi olmayan, sonuçlarına katlanmak zorunda kalan bir halka dönüştürüldük. Herkes sanki biz yokmuşuz gibi davranmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

“Memlekette liyakat sorunu da konuşulur hâle geldi. Müdürler ve müsteşarlar üçlü kararnameyle atanır; Cumhurbaşkanlığının da imzası vardır. İçeride bir şey yok, dışarıda bir şey yok. Beş senedir elini tutan mı vardı da hiçbir şey yapmadın, şimdi 'yapacağım' diyorsun?” diye soran Erhürman, işin ciddiyetinin kaybolduğunu kaydetti.

- “Benim için siyaset, bir makam elde etmek için değil; halkla birlikte bir şey başarmak içindir”

“Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın kapısı, çocuklara, gençlere, engellilere, kadınlara, emekçilere, üretenlere, halkın tüm kesimlerine, herkese açık olacak.” diyen Erhürman, cumhurbaşkanlığının bir kişinin ve çevresindeki dar bir grubun makamı, sarayı, köşkü olmadığını belirtti.

Tufan Erhürman, “Bu halkın tüm kesimlerinin evidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığının kapısının, çocuklara, gençlere, engellilere, kadınlara, emekçilere, üretenlere, herkese, bu halkın tüm kesimlerine açık olacağını vurgulayan Erhürman, “Çalışmayan, üretmeyen, bu halkın gailesini çekmeyen ve sorumluluk üstlenmeyen bir cumhurbaşkanlığı değil.” dedi.

Zaman zaman “Neden Cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz?” diye sorulduğunu söyleyen Erhürman, şöyle davam etti:

“Cevabım çok net: ‘Benim için siyaset, bir makam elde etmek için değil; halkla birlikte bir şey başarmak içindir.’ Amacım sadece cumhurbaşkanı olmak değil. Beş yıldır bu ülkede unutturulanı yeniden hayata geçirmek; o makamda gerçekten cumhurbaşkanlığı yapmaktır.”

24 saat ışıkları sönmeyen bir cumhurbaşkanlığına ihtiyaç duyulduğunu belirten Erhürman, “Bu ülkenin yetişmiş ve liyakat esasına göre seçilmiş insanlarının farklı odalarda, farklı masalarda, komitelerde, komisyonlarda bir araya geldiği ve mesai düşünmeden bu ülkenin sorunlarına çözüm ürettiği bir halk evi...” dedi.

Bu ülkenin, bu halkın gailesini çeken herkesin, siyasi partisine, görüşüne, kendisinin veya ana babasının doğum yerine, inancına bakılmaksızın, bu ülke için, bu halk için çalıştığı, sivil toplum kuruluşundan yerel yönetimine, akademiden emek ve iş dünyasına kadar herkesin birlikte çalıştığı bir cumhurbaşkanlığı olacağını dile getiren Erhürman, “Orada birlikte konuşacak, birlikte karar vereceğiz.” diye konuştu.