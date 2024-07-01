Polis Örgütü’nün 60. kuruluş yıldönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle yarın akşam saat 20.00'de Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde resepsiyon verilecek.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Polis Genel Müdürü Kasım Kuni birer konuşma yapacak.

Polis tanıtım filminin izlenmesinin ardından Baş Müfettiş Aydan Arifoğlu tarafından şiir okunacak.

Gecede, Güvenlik Kuvvetleri bando Komutanlığı hafif müzik orkestrası ile Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (polkesrta) tarafından müzik dinletisi de sunulacak.