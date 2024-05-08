Polis Genel Müdürlüğü Adli Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ses, Görüntü ve Data İnceleme Şube Amirliği’nde görevli personel tarafından Güzelyurt Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencilerine “Bilişim Suçları, Siber Zorbalık ve İnternet Bağımlılığı” eğitimi verildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında öğrencilere, Data İnceleme Uzmanı Polis Çavuşu Olgun Demir ve Görüntü İnceleme Uzmanı Polis Memuru Ahmet Erdivan tarafından “Teknoloji Bağımlığı, Bilişim Suçları ve Siber Zorbalık ile Mağduriyetle Karşılaşılması Durumunda Yapılması Gerekenler” konularında eğitim verilerek gençlerin bilinçlenmesi sağlandı.